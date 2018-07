Aubervilliers, France

Après l'incendie mortel de jeudi, qui a tué une mère de famille, enceinte, et ses trois enfants de 18 mois, 4 et 6 ans, à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, le quartier de la Frette est toujours sous le choc. Les habitants, qui avaient passé une première nuit chez des proches ou dans un gymnase, mis à disposition par la mairie, n'ont pas pu regagner leurs logements ce vendredi. L'eau et l'électricité n'ont pour l'heure pas pu être rétablis.

L'office public de l'habitat (OPH) d'Aubervilliers annonce qu'un nouveau point d'information sera fait devant l'immeuble, au 38 rue Huet, samedi, à 10 heures.

L'immeuble condamné au moins jusqu'à samedi matin

Des dégâts au pied de l'immeuble ce vendredi © Radio France - Rémi Brancato

Vendredi matin, les habitants ont pu récupérer des effets personnels et de première nécessité, brièvement et en compagnie d'agents de l'OPH. La mairie maintient le gymnase ouvert pour une deuxième nuit. Quant à la dizaine de logements ravagés par les flammes, Anthony Daguet, premier adjoint à la maire et président de l'OPH indique avoir "commencé à recenser les besoins pour pouvoir travailler à des relogements pérennes, en lien avec des bailleurs sociaux, qui ont proposé leur aide".

"Les vrais héros, c'est les jeunes" pour les habitants

Ce vendredi matin, le secrétaire d'Etat à la cohésion des territoires, Julien Denormandie, est venu "exprimer son soutien, aux habitants, aux forces des sapeurs pompiers et aux jeunes du quartier, qui sont intervenus très rapidement, avec un courage incroyable, qui ont permis de sauver des vies".

Après l'incendie mortel à #Aubervilliers le secrétaire d'état @J_Denormandie est venu apporter son soutien aux habitants pic.twitter.com/Mnw0cZe3we — Rémi Brancato (@RemiBrancato) July 27, 2018

Comme France Bleu Paris le racontait dès jeudi soir, des jeunes habitants du quartier sont en effet intervenus dans l'immeuble, avant même l'arrivée des pompiers, jeudi, peu après 17 heures.

"Sans leur intervention le bilan aurait pu être un peu plus grave"

"Il y avait une dame qui était amputée de la jambe, qu'on a du porter" raconte Amor Ben Mbarek qui est entré dans l'immeuble avec ses amis. "Sans leur intervention le bilan aurait pu être un peu plus grave" lâche Foudil Ben Cherif, éducateur dans une association du quartier, à Julien Denormandie venu le saluer. "Les vrais héros c'est les jeunes" estime-t-il.