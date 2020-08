Incendie d'Istres : le feu est maîtrisé, 300 hectares brûlés, 500 parcourus

De nombreux moyens sont toujours déployés dans la région de Martigues ce mardi matin après le violent incendie parti d'Istres ce lundi après midi. 920 sapeurs-pompiers sont toujours sur place pour des opérations de noyage qui vont se poursuivre toute la journée afin de sécuriser les lisières, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de reprise de feux". Plus de 500 hectares ont été parcourus par les flammes, dont un peu plus de 300 hectares ont brûlé.

On a évité le pire - le lieutenant-colonel Nicolas Faure

Les opérations des soldats du feu sont rendues "difficiles" par "la température qui va augmenter" : "Il va y avoir un petit peu d'air et un vent différent d'hier, dont il faut absolument sécuriser ce feu qui est important", a ajouté le lieutenant-colonel Nicolas Faure sur France Bleu Provence. Il s'agit, selon lui, d'un "travail de fourmi, mètre par mètre, pour éviter toute reprise de feu". Les soldats du feu ont eu "plusieurs centaines d'habitations à défendre" ainsi que des centres équestres. "Une maison a été endommagée, mais on a évité le pire", a assuré le lieutenant-colonel Nicolas Faure. Six pompiers ont été légèrement blessés.