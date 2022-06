Incendie d'Opoul : déjà 1000 hectares détruits, Salses menacée ce soir

Un incendie XXL frappe le nord des Pyrénées-Orientales depuis ce midi. Plus de 400 pompiers sont mobilisés. Le feu parti d'Opoul menace ce soir Salses-le-Château. Plusieurs personnes ont été évacuées. L'A9 et la D900 coupées à la circulation. Le point sur la situation.

Une épaisse fumée visible de toute la plaine catalane et audoise

L'incendie s'est déclaré vers midi à peine 100m² au départ, dans une zone "abritée des regards" ce qui fait dire à Pascal Sarda, le maire d'Opoul, ce soir sur France Bleu Roussillon, qu'il est "probablement d'origine criminelle". Sur un terrain de broussailleux et surtout très sec. Très vite les hectares dévorés se sont comptés par centaines. Ce soir 1000 ha ont été détruits. En fin de journée la tramontane a poussé les flammes vers Salses et la forteresse faisant craindre le pire.

Un camping évacué à Salses

En début de soirée 88 personnes ont été évacuées du camping du Bois des pins et d'une résidence de Salses-le-Château. Hébergées dans la salle polyvalente où la mairie a mis à disposition de quoi manger et se laver.

400 pompiers venus de tout le département mais aussi de l'Aude et de l'Hérault sont mobilisés ce soir, appuyés par huit avions bombardiers d'eau. Les flammes continuent de mordre le nord et le sud de la commune.

Opoul privé d'électricité ce soir

Dans le secteur d'Opoul ce soir c'est la désolation. Plusieurs exploitants agricoles ont perdu du matériel. La commune est privée d'électricité. Certains foyers ont des coupures d'eau et le réseau téléphonique est très perturbé. Pas de blessés par chance.

La D900 rouverte

Les voies d'accès du nord du département ont été coupées en totalité au coeur de l'après-midi.