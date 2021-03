Incendie d'un bar à chicha à Tours : "j'ai eu peur. On n'est rien face aux flammes", raconte un résident

Ce lundi vers 2 heures du matin, un incendie s'est déclaré au rez-de-chaussé d'un immeuble de la place de la Résistance à Tours, dans un bar à chicha. L'établissement est entièrement détruit. Les policiers et les pompiers ont évacué la quinzaine de résidents.

Parmi eux, Théophile. Il a été extirpé de son sommeil par un tambourinement à sa porte. "J'ai cru que c'était quelqu'un qui s'était trompé de porte. Mais non, il s'agissait de policiers qui demandaient d'évacuer tout de suite." C'est lorsque le jeune homme de 27 ans regarde en direction de ses velux qu'il voit des flammes d'une hauteur impressionnante. "Là on ne réalise pas. Je prends mes affaires. Je mets mes chaussures. Cela m'a paru une éternité. Et là quand je suis dehors et que je vois ces flammes, je suis sans voix", raconte l'agent immobilier.

Les flammes impressionnantes de l'incendie qui a ravagé un bar à chicha, ce lundi place de la Résistance à Tours. - Théophile Daniel

Il se retrouve comme l'ensemble des résidents de son immeuble, sur la place de la Résistance, légèrement vêtu et sous quatre degrés. "On n'a pas le temps de réfléchir. J'ai vraiment eu peur. On pense que cela n'arrive qu'aux autres et là on se rend compte que l'on n'a pas les armes, que l'on n'est pas grand chose", constate Théophile.

Un élan de solidarité

Il y a deux choses qui ont marqué le jeune homme lors de cette nuit cauchemardesque : le travail remarquable des pompiers et des policiers et la solidarité de ses voisins. "Des voisins sont venus nous voir. Ils nous ont proposé de monter chez eux pour se réchauffer et boire une boisson chaude. Cela nous a fait chaud au cœur de pouvoir nous retrouver tous ensemble et de nous dire qu'il y avait encore des gens qui avaient le cœur sur la main. Heureusement qu'ils ont été là."

Théophile et ses voisins ont pu regagner l'immeuble vers 4 heures du matin.