Incendie d'un bâtiment agricole à Contest : plusieurs dizaines de bovins sauvés des flammes

Violent incendie cette nuit dans une ferme à Contest, au lieu-dit La Matraie, un village situé entre Laval et Mayenne. Le feu a pris dans un bâtiment agricole de 500 m2 contenant 30 tonnes de paille et 30 tonnes de blé. 75 bovins ont été secourus à temps, un veau également mais un autre a malheureusement péri dans les flammes. La toiture s'est embrasée et le plancher s'est effondré. Une trentaine de pompiers ont été mobilisés sur cette intervention.