Incendie d'un bâtiment du lycée Reinach de La Motte-Servolex : "Le foin détruit par le feu va nous manquer pour l'hiver"

La Motte-Servolex, France

"C'est impressionnant, on voyait vraiment ça de loin." Aux abords du château Reinach de La Motte-Servolex ce samedi matin, les promeneurs et les curieux sont venus voir les restes calcinés du bâtiment de 2 000 mètres carrés qui a été entièrement détruit par les flammes vendredi soir. Les pompiers ont été appelés peu avant 22 heures, au total une soixantaine d'entre eux ont été mobilisés au plus fort de l'incendie.

La salle de traite et la fromagerie juste à côté ont été épargnées par l'incendie

Il n'y a pas eu de blessé, mais si sept génisses ont pu être évacuées par les pompiers, quatre autres sont mortes dans l'incendie. Tout le stock de foin est aussi parti en fumée, soit 250 tonnes.

"Ça ne va pas avoir d'incidence dramatique sur le fonctionnement de l'exploitation," explique Jean-Michel Gentner, le directeur du lycée agricole Reinach de La Motte-Servolex. "Le bâtiment juste à côté, qui abrite la salle de traite et la fromagerie, a été épargné donc on peut maintenir l'activité de production et de vente."

Pas de conséquences pour les élèves du lycée agricole, mais le fourrage risque de manquer cet hiver

Pas d'incidence non plus sur la partie scolaire. "Tous les bâtiments d'enseignement et de pédagogie sont assez éloignés et n'ont pas été impactés. La rentrée de septembre se fera donc normalement", ajoute le directeur.

En plus du foin et des génisses, deux tracteurs ont aussi été carbonisés. "Mais on trouvera des solutions de fortune", enchaîne Jean-Michel Gentner. Il est en revanche plus inquiet concernent l'approvisionnement en foin. Les 250 tonnes parties en fumée devait servir à nourrir les bêtes cet hiver. "C'est une grosse partie de notre production du printemps qui a brûlé, et puis avec la sécheresse en ce moment c'est compliqué." Le directeur lance donc un appel à tous ceux qui pourraient l'aider à reconstituer le stock perdu dans l'incendie. "S'ils en ont la possibilité, qu'ils téléphonent au lycée agricole."

Pour le moment, on ne connaît toujours pas les causes de cet incendie.