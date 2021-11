Incendie d'un camp de Roms à Grenoble : un homme mis en examen pour tentative d'homicide

Un homme de 33 ans est soupçonné d'être à l'origine de l'incendie qui a ravagé une partie d'un camp de Roms et l'entrepôt Richardson rue des Alliés à Grenoble samedi 20 novembre. Il est mis en examen pour tentative d'homicide et se trouve en détention provisoire.

L'incendie a impressionné les Grenoblois et les habitants des alentours samedi 20 novembre. Un important nuage de fumée s'est élevé au-dessus de la ville pendant que les flammes ravageaient une partie d'un camp de Roms et se propageaient à l'entrepôt de l'entreprise Richardson rue des Alliés. Personne n'a été blessé mais 49 personnes ont dû être relogées et 15 employés de l'entreprise sont au chômage technique.

Il demandait de l'argent aux familles pour vivre sur le camp

À peine une semaine après le sinistre, un homme de 33 ans a été identifié par les enquêteurs du Groupe des atteintes aux biens et incendie de la sûreté départementale de l'Isère. Ce Roumain, sans casier judicaire, apparaît comme le chef du camp des Alliés où il "imposait sa loi" le procureur adjoint au parquet de Grenoble, en demandant "à chaque famille de s'acquitter d'un montant de 500 euros par mois" pour utiliser un emplacement et l'électricité fournie par un groupe électrogène.

Un conflit autour du défaut de paiement de ce loyer par une famille pourrait avoir motivé le geste du suspect selon le parquet. L'homme aurait aspergé d'essence un cabanon occupé par deux adultes et deux très jeunes enfants, en signe d'avertissement.

Durant sa garde à vue, il a nié être à l'origine de l'incendie et n'a pas reconnu être le chef du camp. Un juge d'instruction de Grenoble l'a mis en examen pour tentative d'homicide et destruction par moyen dangereux. Le suspect a été placé en détention provisoire.