Le four a pris feu ce mardi en début d'après-midi au 1er étage d'un immeuble de la rue du cheval blanc à proximité de la place de Jaude. Le commerce est situé au rez-de-chaussée. C'est le boulanger qui a donné l'alerte. Aucun blessé n'est à déplorer.

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

L'incendie a éclaté ce mardi en début d'après-midi, rue du cheval blanc, dans le centre historique de Clermont-Ferrand. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est un four de boulangerie installé dans un appartement au dessus du commerce qui a pris feu. Des flammes spectaculaires (voir photos) se sont dégagées du 1er étage sous les yeux des commerçants et de badauds très nombreux en cette période de grandes vacances. Le boulangerie a donné l'alerte et l'intervention rapide des secours a empêché la propagation du feu.

Spectaculaire incendie rue du cheval blanc à Clermont-Ferrand © Radio France - Arnaud Ranty

Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés et deux grandes échelles ont été déployées rue du cheval blanc et rue du 11 novembre. Un périmètre de sécurité a été mis en place par la police municipale appuyée par des militaires de l'opération sentinelle. Une épaisse fumée incommodante s'est dégagée sous les yeux de nombreux badauds et commerçants du quartier. L'immeuble a été inspecté par les soldats du feu, afin de vérifier qu'il n'y avait pas de victime à déplorer.