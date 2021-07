Incendie d'un hôtel à Grenoble : 24 personnes relogées dans un gymnase

Peu avant minuit dans la nuit de dimanche à lundi à Grenoble, un incendie s'est déclaré dans une chambre du deuxième étage de l'hôtel Lux, rue Crépu, avant de lécher la façade et de légèrement toucher la chambre du dessus. Le sinistre a été rapidement circonscrit par des sapeurs-pompiers envoyés en nombre, 67 personnels, 17 engins. Et par bonheur, les occupants ont tous pu être évacués sans problème. Seuls deux hommes ont été légèrement incommodés par les fumées.

Le feu échappé de la chambre du deuxième a léché la façade de l'hôtel Lux © Radio France - Laurent Gallien

Une évacuation sans panique

Il y avait 31 personnes au moment de l'évacuation, dit la police de Grenoble qui évoque la piste d'une plaque de cuisson électrique restée allumée ou défaillante. "Impossible", dit Gilles Cartier-Millon, co-gérant de l'hôtel, "ils n'en ont pas. Ils n'ont que quelques affaires !". Lui, pense plutôt à une cigarette. Quoi qu'il en soit, l'essentiel est là : il n'y a eu ni panique, ni victime. Dans un hôtel qui compte en tout une trentaine de chambres, et loge quasi essentiellement depuis le début de la crise sanitaire, des réfugiés et demandeurs d'asiles placés là par l'association ADA (Aide aux demandeurs d'asile). "Nous avons toujours eu des chambres occupées de la sorte", explique Gilles Cartier-Millon, "et si ce genre de clientèle s'était accrue pendant le Covid et faute d'autres clients, nous restons un hôtel comme les autres. Nous venions tout juste de rouvrir un étage à la clientèle classique".

24 personnes à reloger

L'occupant de la chambre 21 où est parti l'incendie, est selon le co-gérant de l'hôtel, "un jeune malien qui n'a pas su expliquer pourquoi ça a pris feu. Il s'est réveillé et a vu de la fumée, c'est tout". Selon Nicolas Kada, élu grenoblois en charge du Centre communal d'action sociale (CCAS), 24 personnes sans solution ont été relogées dans le gymnase Europole en attendant de trouver autre chose. La ville, l'ADA, la Croix-Rouge est l'Etat travaillent là-dessus depuis le sinistre. Les relogements devraient se faire dans des foyers, des centres d'hébergement d'urgence ou dans d'autres hôtels. Les patrons de l'hôtel Lux eux attendaient les visites d'experts pour savoir que faire dans leur établissement. Il sera sans doute inutilisable pour plusieurs mois, compte-tenu des dégâts occasionnés par les fumées, la suie, et l'eau répandue par les pompiers, ou échappée de canalisations qui ont cédé.