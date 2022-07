Incendie d'un immeuble à Bressuire : quatre victimes ont pu être identifiées

Le vendredi 8 juillet dernier, cinq personnes mourraient dans un dramatique incendie, dans un immeuble de Bressuire (Deux-Sèvres). Deux semaines plus tard, ce vendredi 22 juillet, le procureur de la République de Niort, Julien Wattebled, communique sur l'avancée de l'enquête.

Quatre des cinq victimes ont pu être identifiées, "grâce aux prélèvements ADN réalisés sur les corps et sur les proches des personnes disparues", explique le procureur dans un communiqué. Il s'agit d'un adolescent de 17 ans, d'une femme de 31 ans et de sa fille de 5 ans, et d'un homme de 35 ans. Les familles des victimes vont désormais pouvoir récupérer les corps et organiser des funérailles.

à lire aussi Incendie à Bressuire : une marche blanche pour rendre hommage aux victimes

L'enquête se poursuit

Les enquêteurs poursuivent leurs recherches pour identifier la 5e victime, "en lien avec les services compétents aux Comores et à Mayotte", précise Julien Wattebled.

Une enquête préliminaire pour homicide involontaire a été ouverte. Les investigations se poursuivent et sont menées par la brigade des recherches de Bressuire. Pour le moment, aucun élément ne permet de déterminer les causes de l'incendie.