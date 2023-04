Incendie d'un immeuble à Cabourg : les pompiers ont-ils tardé à intervenir ?

Les pompiers ont-ils mis trop de temps à intervenir à Cabourg la semaine dernière alors qu' un incendie a en partie détruit un immeuble ? C'est la question que pose le Syndicat Autonome des pompiers du Calvados. Dans un courrier qu'il a adressé à Xavier Charles, président du Service d'incendie et de secours du Calvados, et que France Bleu Normandie a pu consulter, le syndicat s'étonne.

ⓘ Publicité

Le premier engin pompe arrive 25 minutes après l'alerte selon le Syndicat Autonome

"Le premier engin pompe qui se présente sur les lieux arrive avec un delta de t+25 minutes après le déclenchement des secours" écrit le Syndicat Autonome dans son courrier. L'alerte a été donnée à 1h50 du matin, dans un premier temps pour un feu de scooter en bas de l'immeuble. Puis les flammes ont commencé à lécher à la façade.

Selon le Colonel Christophe Auvray, commandant du SDIS, "le premier fourgon incendie est arrivé sur les lieux moins de 16 minutes après la diffusion de l'alerte ". Selon lui, la différence de neuf minutes s'explique par un problème de transmission : en clair le chef d'agrès, c'est-à-dire le responsable de l'armement du camion, n'a pas eu le temps de réactualiser la situation informatique du fourgon. " Mais nous avons la preuve matérielle qu'ils étaient bien sur place ".

Selon nos informations, le centre d'appel des pompiers a été rappelé à plusieurs reprises pour signaler que l'incendie était en train de se propager au bâtiment. Le commandant du SDIS, le Colonel Auvray confirme qu'au moins "deux autres appels" ont été reçus par les pompiers.

Arrivés les premiers sur place, quatre policiers hospitalisés

Des policiers en patrouille en Cabourg sont arrivés sur place avant les pompiers et sont entrés dans l'immeuble les premiers. Trois ont été intoxiqués par les fumées, un autre s'est blessé à la cheville en essayant d'ouvrir la porte d'un appartement. Tous quatre ont été hospitalisés et sont depuis ressortis.

A leur arrivée, les pompiers ont trouvé l'immeuble déjà enflammé et ont ensuite lutté contre les flammes une bonne partie de la nuit. Parmi la douzaine de locataires, aucune victime n'est à déplorer. Mais des relogements durables sont à envisager. "Ils sont toujours en cours au cas par cas" indique la mairie de Cabourg. Un appel aux dons et à la solidarité a par ailleurs été lancé sur les réseaux sociaux et le site internet de la ville pour collecter des vêtements, de la nourriture et des produits d'hygiène.

"Nous avons frôlé la catastrophe !" dénonce le Syndicat Autonome

Le Syndicat Autonome dénonce dans son courrier un effectif de nuit insuffisant sur le centre de secours le plus proche. "Nous vous alertons depuis de nombreux mois sur le potentiel opérationnel, en garde immédiate, insuffisant du centre de secours de Périers-en-Auge". Cet effectif est de trois agents la nuit. "Il ne permet pas d'assurer pleinement la sécurité des habitants du secteur et d'assurer pleinement la couverture incendie de la zone".

Le Syndicat Autonome dénonce des "délais d'intervention indignes d'un service public comme le nôtre. Nous avons frôlé la catastrophe !" Et il demande à Xavier Charles, président du SDIS 14 : "Comment expliquer que par manque de sapeurs-pompiers prêts à intervenir immédiatement, un feu de scooter ait entrainé un feu d'immeuble?"

"Un délai d'intervention cohérent" selon le SDIS

Le colonel Christophe Auvray, commandant du Service départemental d'incendie et de secours du Calvados, estime de son côté qu'il n'y a pas eu de retard dans le délai d'intervention. "Ce temps d'intervention est cohérent avec notre organisation".

Le colonel Auvray indique par ailleurs que le nombre d'agents en garde immédiate à Périers-en-Auge est effectivement de trois, "conformément au schéma départemental". Dix pompiers supplémentaires sont en outre disponibles en astreinte. Ils ont ainsi pu armer deux fourgons incendie. "Les effectifs présents cette nuit là sont conformes aux prescriptions réglementaires" conclut-il.