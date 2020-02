VIDÉO - Étienne Guyot, préfet de Haute-Garonne, a réagi ce vendredi matin à l'incendie du squat de l'avenue de Muret à Toulouse survenu mardi après-midi. Il assure que personne n'a fermé les yeux sur cette occupation et explique avoir demandé une aide d'urgence à l'Etat pour reloger ces migrants.

Incendie d'un squat à Toulouse : "On n'a jamais fermé les yeux", assure le Préfet

Toulouse, France

Trois jours après l'incendie du plus gros squat de Toulouse, situé avenue de Muret, le Préfet de Haute-Garonne a réagi sur France Bleu Occitanie. Deux gymnases ont été ouverts en urgence, Étienne Guyot assure que des solutions d'hébergement d'urgence vont être trouvées. Environ 500 personnes logeaient dans ce squat.

"On n'a jamais fermé les yeux", dit Etienne Guyot qui ajoute : " Dès que ce squat s'est installé, nous avons commencé à procéder à l'évaluation des situations personnelles à la fois au plan social et administratif avec pour objectif d'évacuer ce squat dans les meilleurs délais mais vous vous imaginez bien qu'on ne puisse pas évacuer rapidement 500 personnes si on ne trouve pas de solutions pour les héberger".

Etienne Guyot assure que cette évaluation des personnes est en train de se terminer dans le but de les reloger ailleurs. Le Préfet veut rappeler que "de nombreuses places ont été créées toutes ces dernières années [...] 2.000 places supplémentaires entre 2015 et 2020". Sur les 500 personnes évacuées du squat, 300 personnes dorment actuellement dans les gymnases assure le Préfet. Les services de l'Etat cherchent désormais un nouveau site pour loger toutes ces personnes.

Le Préfet demande une rallonge à l'État

Face à cette situation, Etienne Guyot a demandé une rallonge budgétaire à l'État. "J'ai demandé naturellement l'aide de la solidarité nationale", se contente de dire le Préfet de Haute-Garonne sur France Bleu Occitanie.

Cet incendie rappelle que la question des squats à Toulouse n'est pas nouvelle et que ces derniers mois leur taille a tendance à grossir. Les associations qui viennent en aide à ces populations précaires, réfugiées ou migrantes, constatent un traitement à deux vitesses ces dernières années.

RÉACTION - Thomas Couderette du collectif d'entraide et d'innovation sociale Copier