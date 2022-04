Incendie d'un transformateur électrique à Meylan : un acte volontaire selon le Parquet

Les pompiers ont été appelés à 15h30 ce mercredi, pour un incendie sur un transformateur à Meylan, entre l'autoroute et la zone d'Innovallée. Un sinistre qui a privé de courant 10.000 clients d'ENEDIS sur 6 communes (Meylan, Saint-Martin-d'Hères, Gières, Saint-Ismier, Montbonnot et Biviers). Le fournisseur d'électricité nous a affirmé que le courant avait été très vite rétabli. On sait par ailleurs qu'il y a un deuxième transformateur situé près du poste endommagé.

Du côté de l'enquête le Parquet de Grenoble évoque un acte volontaire. _"Il s’agit en effet d’un incendie criminel. Le parquet a confié l’enquête à la section de recherches de la gendarmerie. Le parquet national antiterroriste a été par ailleur_s informé" indique le Procureur de la République de Grenoble Eric Vaillant. Pour l'instant, pas de lien formellement établi avec d'autres faits, mais on ne peut s'empêcher de penser aux incendies volontaires sur des installations électriques qui ont eu lieu la semaine dernière à Froges (sur un poste RTE), puis sous le pont de Brignoud. Des incendies attribué à la mouvance anarchiste. Mais contrairement à ce qu'il s'est passé hier à Meylan, ces incendies avaient eu lieu en pleine nuit.