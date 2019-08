Incendie d'une antenne-relais à Bourg-Saint-Andéol, la piste criminelle privilégiée

Ardèche, France

La piste criminelle privilégiée après l'incendie de l'antenne-relais dans la nuit de vendredi à samedi, à Bourg-Saint-Andéol, dans le sud de l'Ardèche. Il s'agit une antenne de télévision et de téléphone, ce qui peut expliquer des problèmes de réseau dans le secteur. "Je suis abonné chez Orange, je capte mais des clients sont chez Bouygues Telecom et leur téléphone ne passe plus", explique un buraliste de la commune.

Les pompiers ont été appelés vers 1 heure 30 du matin. Une vingtaine ont été mobilisés sur cette incendie. Ils sont parvenus à stopper rapidement la propagation des flammes, une petite partie de la forêt a brûlé. Le feu a été maîtrisé aux alentours de 4 heures du matin.

L'enquête est en cours.