Incendie d'une casse auto en Dordogne : "Toute une vie a brûlé", confie le propriétaire

Le propriétaire de la casse auto était au milieu des pompiers jusque tard ce vendredi soir. Son entreprise, Flash Auto 24, installée route de Marival à Marsac-sur-l'Isle, près de Périgueux, a entièrement brûlé : 1.000 mètres carré sont partis en fumée en l'espace de quelques minutes. L'incendie est parti vers 15h30 et un immense panache de fumée noire s'est vite élevé dans le ciel. "On était en train de travailler dans la zone de dépollution à côté d'un pont, le feu a pris et en une seconde il s'est propagé au plafond et tout a brûlé" raconte Hervé Martial, patron de l'entreprise depuis quinze ans. "Toute une vie a brûlé", confie-t-il dans un souffle.

On a essayé d'éteindre les flammes avec tous les extincteurs qu'on avait

Le propriétaire a même tenté d'éteindre le feu, avec ses sept salariés, avant de se rendre à l'évidence et d'appeler les pompiers. "On a essayé d'éteindre les flammes avec tous les extincteurs qu'on avait mais il n'y avait plus rien à faire", précise le patron à la carrure impressionnante. Victime d'un coup de chaud, il a été pris en charge quelques minutes par les pompiers. Mais il n'y a aucun blessé. "Que tout le monde soit sain et sauf, c'est le plus important", lâche le patron.

Le bâtiment et toutes les voitures entièrement détruits

Une fois l'incendie circonscrit, Hervé Martial s'est approché pour constater les dégâts. Sur ses chaussures, on remarque un peu de mousse, le produit diffusé par les pompiers pour éteindre les flammes. "Toutes les voitures ont brûlé, même les voitures de collection", ajoute-t-il. Les flammes se sont même propagées au bois autour. Quelques dizaines d'hectares ont brûlé.

Le patron a reçu des dizaines d'appels et de messages de soutien. Sa famille était aussi sur place. "On va se relever, je suis bien entourée, je vais y arriver", confie Hervé Martial