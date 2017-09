Incendie d'une maison à Orschwihr : un engin explosif découvert dans les décombres

Un engin explosif, probablement un obus, a été découvert samedi dans les décombres d'une maison ravagée par les flammes à Orschwihr.

C'est une drôle de surprise qu'ont eu les pompiers en intervenant à Orschwihr (Haut-Rhin) dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 septembre : un engin explosif, apparemment un obus du XXe siècle, a été retrouvé au milieu des décombres d'une maison d'habitation.

C'est aux alentours de minuit que les pompiers sont appelés pour un incendie sur une exploitation viticole. Une partie de la maison et sa toiture sont ravagés par les flammes. Une femme de 77 ans est évacuée vers l'hôpital pour des brûlures au deuxième degré. Et ce n'est que plus tard, dans la matinée, que les pompiers découvrent l'engin.

Impossible pour l'instant de déterminer si cet engin explosif date de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale. Sa photo a été transmise aux autorités et les services de déminage sont attendus sur place. En fin de matinée ce samedi, les pompiers essayaient d'éviter l'effondrement de la charpente en bois.