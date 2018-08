Guéret, France

La nuit a de nouveau été agitée à Guéret. Cette fois, ce ne sont pas des voitures (six véhicules ont brûlé ces deux derniers mois), mais une maison inhabitée qui a pris feu. Cela s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, les pompiers ont été alertés vers 23h10. La maison de la rue de Stalingrad est détruite. Il n'y a pas de blessé. Une enquête devra déterminer l'origine des flammes.

Des soldats du feu étaient encore sur place ce samedi matin. Ils ont dû bâcher la maison attenante, car le feu s'est propagé au niveau de la toiture. Heureusement, la maison voisine est intacte. Les 15 à 20 mètres carrés de bâche vont servir à protéger la toiture en cas de pluie.

Le ciel était tout rouge

"J'ai été réveillée par les pompiers, raconte Josette, une voisine. J'ai aussi entendu des crépitements. Ma voisine m'a téléphoné et me dit qu'il y a le feu un peu plus haut. Alors je me suis levée et je suis allée dans la rue pour voir. Même de chez nous, on voyait presque les flammes. Le ciel était tout rouge."

L'électricité a dû être coupée pendant l'intervention des pompiers. "Ça fait peur quand même, dit Josette. Et en plus on a nos voitures et en ce moment il y a pas mal d'incendie de voitures."