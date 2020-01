Incendie d'une scierie à Pont de Chéruy : sept personnes au chômage technique

Pont-de-Chéruy, France

L'alerte a été donnée vers 23h45 chez les pompiers. Un incendie d'origine pour l'heure inconnue, s'est déclaré dans une scierie de Pont de Chéruy. Le feu a pris dans un bâtiment de 200 mètres carrés qui abritait de la sciure et du bois sous diverses formes (planches, palettes, etc...) et s'est ensuite propagé à la toiture.

Il n'y a pas eu de blessé. Les 34 sapeurs pompiers mobilisés sont venus à bout des flammes au moyen de deux lances à eau.

Les gendarmes bien sûr, mais aussi les services d'urgence d'Enedis (électricité) et GRDF (gaz) se sont rendus sur place par précaution.

L'entreprise n'est plus en mesure de fonctionner. Sept personnes se retrouvent ce matin au chômage technique pour une durée indéterminée.

Une enquête a été ouverte.