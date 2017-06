Incendie d'une voiture de police à Paris en 2016 : neuf personnes renvoyées en correctionnelle

Neuf personnes, impliquées dans l'incendie et l'attaque d'une voiture de police en marge d'une manifestation de policiers en mai 2016 à Paris, seront jugées devant un tribunal correctionnel.

Les juges d'instruction ont signé le 24 mai 2017 le renvoi en correctionnelle de neuf personnes impliquées dans l'attaque et l'incendie d'une voiture de police en mai 2016. Trois de ces personnes sont encore en détention provisoire. Elles seront toutes jugées pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradations. Six d'entre elles seront aussi jugées pour violences aggravées sur policiers en réunion ainsi que pour destruction volontaire. La justice n'a pas retenu "l'intention de tuer". Les suspects échappent donc à la cour d'assises où ils risquaient jusqu'à 30 ans de prison.

L'agression contre les policiers avait choqué

L'agression avait eu lieu en marge d'une manifestation de policiers en mai 2016 à Paris sur fond de tensions entre les manifestants contre la loi Travail et les forces de l'ordre. Un fumigène avait été lancé à l'intérieur du véhicule de police et avait mis le feu alors que deux policiers se trouvaient à l'intérieur. Les deux hommes avaient pu s'extraire à temps de la voiture et avaient été légèrement blessés.

L'analyse des images vidéo a permis les interpellations

Sur la vidéo, qui avait circulé sur internet, on pouvait voir plusieurs personnes cagoulées qui cassaient des vitres à coups de pied ou qui lançaient des plots de circulation sur la voiture. L'un des agresseurs jette soudain un fumigène allumé par la vitre arrière qui a été brisée. La voiture prend feu avec deux policiers à l'intérieur. L'examen des téléphones et des images de vidéo surveillance ont permis d'identifier un suspect pour le jet de fumigène. Il s'agit d'un homme de 28 ans qui réside en Suisse. Il a été convoqué pour une mise en examen mais il ne s'est pas présenté. Un mandat d'arrêt a été établi contre lui.