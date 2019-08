Incendie dans l'Aude : les pompiers du Limousin restent en surveillance jusqu'à dimanche

Limousin, France

Si les conditions météorologiques ont finalement aidé les pompiers à fixer l'incendie dans l'Aude jeudi soir et vendredi matin, un important dispositif de surveillance reste en place sur le terrain.

Plus de 150 pompiers restent mobilisés au plus près de la zone touchée par les flammes. Le feu a parcouru plus de 900 hectares de végétation et en a entièrement détruit 700.

Les 50 pompiers limousins reste prépositionnés sur le terrain

Dans ce dispositif, la colonne envoyée en renfort depuis le Limousin reste mobilisée. Les 50 hommes, appuyés notamment par 10 camions-citernes et 4 véhicules tout-terrain, seront sur place jusqu'à dimanche.

Ils sont prépositionnés sur des zones à risque afin d'assurer une surveillance du terrain et de pouvoir intervenir sans délai en cas de départ ou de reprise d'un feu.