Incendie dans l'Hérault : la colère des élus et des habitants

Cela ne fait plus aucun doute : l'incendie qui a ravagé 800 hectares entre Gignac, Saint-Bauzille-de-la-Sylve et Aumelas (Hérault) est d'origine criminelle. Les habitants et les élus sont en colère et réclament des peines exemplaires.