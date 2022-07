Incendie dans l'Hérault : les investissements en matériel ont porté leur fruits

Chaque année le conseil départemental de l'Hérault et les communes dépensent 124 millions d'euros pour le fonctionnement du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours. Cela permet de faire fonctionner 71 centres de secours notamment.

Le département de l'Hérault est aussi le seul en France à disposer de 3 avions bombardiers d'eau. C'est un investissement de 2,4 millions d'euros chaque année.

Un investissement qui vient de faire ses preuves, le feu de Gignac-Aumelas a été fixé en moins de 48 heures malgré les conditions particulièrement difficiles : vent, canicule, sécheresse, zones escarpées.

C'est de l'argent bien dépensé

Le maire de Gignac également conseiller départemental, Jean-François Soto, se félicite que le département ait ainsi investi. " On s'aperçoit que c'est vraiment 1 € public bien engagé. Heureusement que nous avons ici les moyens aériens du département. On a fait tout ce qu'on pouvait. Mais quand vous avez des conditions climatiques de ce type là, avec la canicule, le vent et des départs de feu simultanés, c'est compliqué."

Jean-François Soto, le maire de Gignac Copier

Je ne regrette jamais l'argent dépensé pour préserver les biens et les personnes

Le président du département de l'Hérault, Kléber Mesquida se félicite aussi tout en s'interrogeant de savoir si ces investissements sont suffisants. "On a mis des moyens depuis plusieurs années, notamment une cellule aérienne, trois avions qui sont sur Béziers qui nous coûte 2,4 millions par an. Mais ça, c'est un coût. Sauf qu'on ne peut pas mesurer le prix puisque on ne sait pas combien ils ont sauvé d'hectares ou probablement de personnes. On a une flotte bien équipée, on a un matériel aussi qui est modernisé. On recrute 30 sapeurs pompiers professionnels par an supplémentaires. On a des moyens humains, mais il a eu fallu avoir des renforts d'autres départements et heureusement qu'on a une solidarité départementale. Je ne regrette jamais ce que l'on a mis pour préserver les biens des personnes. Devant une telle ampleur, on se dit est ce qu'il en faudrait pas plus ?"

Le président du conseil départemental Kléber Mesquida Copier

Le sous-préfet de Lodève, Eric Suzanne ne tarissait pas d'éloges dès mercredi midi pour les pompiers, les gendarmes et la solidarités des communes et des habitants.

Il y a toujours un moment d'appropriation du sinistre mais chacun sait ce qu'il a à faire

"Les gens sont formés, les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes, pas uniquement les pompiers. Mais ça, je le savais. Les gendarmes, c'est leur métier. C'est aussi les sapeurs pompiers volontaires qui quittent leur travail à 18 heures, qui ont passé la nuit et qu'on a relevé seulement en fin de matinée mercredi. Donc c'est aussi ça le SDIS. Tout ça, je savais que ça marcherait. Il y a toujours un moment d'appropriation au début du sinistre, mais chacun sait ce qu'il a bien à faire."

Je n'ai pas eu besoin de leur dire deux fois ce qu'ils avaient à faire

"Et puis les maires, à qui il faut rendre hommage parce que je les ai vus. Ils sont tous venus, ceux qui étaient concernés. Je n'ai pas eu besoin de leur dire deux fois ce qu'ils avaient à faire. Ceux qui avaient organisé les salles, transformé leur salle des fêtes en lieux de rassemblement. Ceux qui ont apporté du café. Et pourtant, ils n'ont pas forcément l'habitude de ces pépins là. Ce qui veut dire que les solidarités fonctionnent."

" Des particuliers sont venus aussi apporter du café ou des quiches pour les pompiers tard dans la nuit, C'est anecdotique, mais j'imagine que pour le personnel présent, ça fait chaud au cœur."

On a eu la chance d'avoir le Salagou à côté pour ravitailler les avions bombardiers d'eau

" On aurait pu des morts dans une situation comme ça, on en a pas parce que c'est bien géré. Ce qui est sûr, c'est que les moyens sont disponibles. Le Sdis 34 dispose d'éléments en nombre suffisant, et puis le lac du Salagou n'est pas loin à moins de deux minutes à vol d'oiseau. Pour les canadairs, et les avions c'était précieux. Tout ça facilite l'intervention."

Eric Suzanne, le sous-préfet de Lodève Copier

Un monument pour les sapeurs pompiers ?

Ce qui est certain, c'est que les habitants, notamment ceux dont les habitations ont été protégées à Aumelas, ne remercieront jamais assez les pompiers. Pour leur travail mais pas seulement. Brigitte aimerait même qu'on leur fasse un monument.

" Je voudrais rendre hommage aux pompiers non seulement pour leur savoir faire, leur compétence et leur altruisme, mais pour la gentillesse quand on s'adresse à eux. Qu'on se demande comment faire pour ça, comme moi, par exemple. J'avais un poney. J'ai eu de bonnes informations et de la considération. La considération, on la trouve pas partout. Il devrait y avoir un monument national pour les pompiers."

Brigitte remercie les pompiers pour leur bienveillance Copier