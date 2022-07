Incendie dans l'Hérault : persistance de "points chauds", le feu toujours pas fixé

L'incendie de végétation méditerranéenne, qui s'est déclaré mardi à une vingtaine de kilomètres de Montpellier et a brûlé 800 hectares de chênes verts et de garrigue autour des communes de Gignac, Saint-Bauzille-de-la-Sylve et Aumelas (Hérault), "est contenu" ce mercredi, mais toujours pas fixé.

Après une nuit de lutte contre le sinistre qui s'est déclaré mardi après-midi autour de Gignac, Saint-Bauzille-de-la-Sylve et Aumelas, le feu "ne progresse plus" a indiqué ce mercredi au petit matin le lieutenant-colonel Jérôme Bonnafoux, porte-parole du SDIS 34. C'est l'incendie le plus important dans l'Hérault depuis 2010, quand un brasier avait parcouru 3.000 hectares à Saint-Bauzille-de-Montmel.

Le feu, qui a parcouru 1.000 hectares et en a brûlé 800 en moins de 24 heures,"n'est pas encore fixé, parce qu'on a encore de nombreuses lisières à traiter, donc on le passera "fixé" quand ces lisières seront plus calmes", a précisé le chef des pompiers du département. Car le vent continue d'inquiéter les soldats du feu : selon Météo France, des rafales pouvant aller jusqu'à 50 km/h sont attendues dans la journée, avant que la tramontane ne faiblisse dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les 650 pompiers mobilisés ont continué leur travail au sol toute la nuit "dans des conditions difficiles puisque sans appui aérien", a souligné M. Bonnafoux. Les largages des trois avions bombardiers d'eau de la cellule départementale de l'Hérault ont repris ce mercredi matin et les sapeurs continuent de traiter les lisières du feu, aux portes de la commune de Saint-Paul-et-Valmalle.

Des évacuations, mais aucune victime ni habitation touchée

La préfecture de l'Hérault déplore ce mercredi cinq sapeurs-pompiers blessés légèrement, mais "aucune victime" civile. "Aucune habitation n’a été touchée par le feu" dans la zone, ajoute-t-elle.

Les routes départementales RD139 et RD619 ont été rouvertes à la circulation ce mercredi à la mi-journée. Les habitants des Mas Arnaud et Mas d’Encoste (commune d’Aumelas), qui avaient été invités dans la matinée à ne pas se déplacer, à cause de la persistance de "points chauds" sur le flanc droit de l'incendie, peuvent désormais regagner leurs domiciles, indique la préfecture sur Twitter.

Quelque 280 personnes ont fait l'objet d'évacuations préventives sur la commune d'Aumelas et 50 personnes ont trouvé refuge dans une salle des fêtes de la commune voisine de Vendémian.

Deux départs de feux, distants de 1,5 km se sont déclenchés mardi sur les communes de Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Gignac et Aumelas, avant de se rejoindre, dans une zone difficile d'accès et peu peuplée composée de garrigue, de chênes verts et de vignes. Une enquête a été ouverte par le parquet de Montpellier, l'origine des feux étant "suspecte" selon les pompiers. Pour le maire de Gignac, l'origine criminelle de l'incendie fait également peu de doutes.