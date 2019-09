Incendie dans l'usine Lubrizol de Rouen : au cœur des flammes avec les pompiers

Au lendemain du violent incendie qui s'est déclaré dans l'usine Lubrizol classée Seveso à Rouen, les images tournées par les pompiers de Seine-Maritime font prendre la mesure de la puissance et de la dangerosité de ce feu.

Rouen, France

Pour la majorité des habitants de l'agglomération rouennaise, l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen c'est ce panache de fumée noire et épaisse qui a envahi le ciel pendant plusieurs heures ce jeudi 26 septembre 2019. Ce sont aussi les odeurs qui planent sur la ville au gré du vent et une certaine angoisse pour de nombreux habitants des alentours qui ont témoigné sur France Bleu Normandie. Ce jeudi, le colonel des pompiers de Seine-Maritime évoquait un _"feu hors-normes"_et ne dissimulait pas son souci de protéger ses troupes aux prises avec les flammes. Quand on découvre les images tournées depuis un drone du service départemental d'incendie et de secours, on prend la mesure de ce qui s'est joué dans cette usine classée Seveso "seuil haut" située en pleine zone industrielle sur la rive gauche de Rouen. Des images impressionnantes.