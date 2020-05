Début d'incendie dans l'usine Renault Alpine de Dieppe

Important engagement de pompiers à l'usine Renault Alpine de Dieppe, ce mercredi 20 mai. Ils ont été appelés vers 13 h 30 pour un début d'incendie. Le feu a pris dans le four à mastic d'un atelier de peinture. Il s'agit d'un feu de condensat, c'est-à-dire de résidus d'huiles et de graisses qui s'accumulent dans la cheminée.

Cinq salariés étaient présents sur le site au moment du départ de feu et ont été évacués.

"Dégâts mineurs"

Les Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-Maritime a engagé 17 engins sur place et 41 sapeurs-pompiers. Ils sont parvenus à éviter la propagation des flammes aux autres outils et bâtiments du site.

"D'après les premières analyses sur place, les dégâts sont mineurs", précise le service communication de l'usine. Des travaux vont avoir lieu dès ce week-end pour permettre la reprise d'activité "comme prévu mardi prochain". Elle était à l'arrêt en raison de la crise du coronavirus.

Quelques salariés étaient présents dans l'atelier pour préparer cette reprise d'activité, tester et redémarrer les installations. Les raisons du départ de feu ne sont pas encore établies.

Aucun blessé

Les pompiers ont quitté les lieux vers 17 h 30. L'incendie n'a pas fait de blessé, "et c'est le plus important" et n'engendrera pas de chômage technique.