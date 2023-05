Incendie dans la Double : "Tout souffre, même nous", l'inquiétude des habitants après un nouveau feu

Cela sent encore la fumée ce mercredi matin sur le chemin forestier de la Roche-Chalais. On est dans un endroit isolé, dans la forêt de la Double. Toute la nuit, 80 pompiers de Dordogne et de Charente-Maritime sont restés pour éteindre le feu. Une quinzaine de pompiers de Bergerac et de Périgueux avec quatre camions ont pris la relève ce mercredi matin pour surveiller la zone et éteindre les derniers fumerons, ces morceaux de charbons de bois encore brûlants.

Le parquet de Périgueux a ouvert une enquête, la piste criminelle n'est pas exclue © Radio France - Charlotte Jousserand

12 hectares brûlés sur le secteur

Le lieutenant Fabrice Debec, chef de groupe feu de forêt, marche sur le sol de cendres encore chaud "on se situe sur le départ de feu, en bordure de piste, on le voit, le feu reste d'un côté de la piste forestière". Le feu a démarré au pied d'un mirador.

Avec son adjoint, portable à la main pour le repérage GPS, le chef de groupe fait le tour de la zone qui a brûlé "environ 12 hectares". Les troncs des pins sont brûlés sur trois ou quatre mètres de haut, mais les cimes restent vertes. Au sol, la végétation n'a pas résisté.

Le feu a pris en bordure d'un chemin forestier © Radio France - Charlotte Jousserand

Comme de nombreux pompiers de Dordogne, le lieutenant Debec est déjà intervenu ici. C'était l'été dernier, pas très loin, au lieu dit du Fénage : "On est sur le même type de forêt, dans des conditions similaires, sauf que c'était l'été et pas le printemps comme maintenant. Ce sont des massifs assez denses et assez inflammables par leurs essences".

Les gendarmes sont venus faire des prélèvements ce mercredi matin. L'enquête est confiée à la compagnie de Nontron. Le parquet de Périgueux a ouvert une enquête judiciaire et la procureure de la République indique que la piste criminelle n'est pas exclue. L'été dernier, sur la trentaine de feux dans la forêt de la Double, une quinzaine étaient d'origine criminelle selon le parquet.

80 pompiers ont été mobilisés dans la nuit de mardi à mercredi et une quinzaine ce mercredi matin. © Radio France - Charlotte Jousserand

"Tout souffre, même nous"

À un kilomètre de l'incendie, Laetitia a regardé le mur de flammes depuis sa ferme : "On était là avec les enfants à regarder, et quand j'ai vu que les flammes baissaient un peu, on est rentré, et on est allé se coucher". La jeune femme montre sur son téléphone portable toutes les photos prises depuis l'enclos des chèvres, "c'est de cette barrière, les flammes étaient plutôt hautes, quand on regarde, cela dépasse la hauteur des arbres".

Laetitia a été prévenue ce mardi soir par son amie Céline qui participait au conseil municipal : "on a dû reporter en urgence le conseil municipal, car le maire a été appelé pour se rendre sur place, je connaissais les lieux et j'étais un petit peu inquiète donc j'ai appelé Laetitia".

Les deux habitantes sont inquiètes, elles ont été marquées l'an dernier par la série d'incendies. Pour Laetitia, cela ne fait aucun doute, il y a un pyromane qui a recommencé "il faut faire attention, dès qu'il y a du soleil, c'est sûr qu'il va recommencer, il s'amuse, ce n'est pas possible, c'est très dangereux. Avec la tempête, les arbres sont tombés, tout est très sec dessous".

Céline s'inquiète pour les semaines à venir "encore un feu, cela devient inquiétant. La nature a énormément souffert avec la tempête de juin dernier et là maintenant les feux qui recommencent. Tout souffre : les animaux, la végétation, même nous, car quand cela s'approche des bâtiments et des fermes, cela devient compliqué". Pour Céline, les choses sont faites par les gendarmes et par les pompiers, mais "maintenant, il faut trouver".

Un plan communal de sauvegarde mis en place

La commune de la Roche-Chalais organise ce jeudi soir, à 18h, à la salle des fêtes, une réunion pour organiser le plan communal de sauvegarde. Il s'agit d'un plan pour organiser les opérations et la logistique en cas de catastrophe. Le maire de la Roche-Chalais, Jean-Michel Sautreau, a voulu doter la commune d'un plan suite aux incendies de l'été dernier et suite aux orages de grêle de l'été dernier.

Les moyens matériels ont d'ores et déjà été recensés sur la commune, la mairie cherche désormais des personnes "référentes" par quartier.