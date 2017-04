Incendie dans le camp militaire d’Auvours : 12 hectares de végétation brûlés

Le feu s’est déclaré peu avant 16 heures dans des herbes sèches, dans la partie la plus à l’Est du camp militaire qui s’étend sur 850 hectares. Cet incendie n’a pas fait de blessé. Plus de 80 pompiers ont été mobilisés et le centre opérationnel départemental a été activé en préfecture.

L'incendie a débuté vers 16 heures ce mercredi, dans le camp militaire d'Auvours, situé en grande partie sur la commune de Champagné. 85 pompiers et une quinzaine de camions ont été mobilisés, bien visibles depuis la route de Saint Calais. La fumée ne s'est pas déportée sur cette départementale 357 et n'a donc pas gêné les automobilistes, nombreux à rentrer du travail en fin d'après-midi.

Dans des herbes sèches

Le feu a pris dans des herbes sèches mesurant jusqu'à un mètre de haut. Et, malgré le vent changeant, "les flammes ne se sont pas propagées aux résineux qui mesurent entre cinq mètres de haut pour les plus jeunes et 15 mètres pour les plus vieux", précise le capitaine Daniel Deschamps qui a commandé les opérations de secours. Peu après 20 heures, le feu était "maîtrisé", d'après la préfecture de la Sarthe. "Une douzaine d'hectares" de végétation ont brûlé, indiquent les pompiers.

Pendant une séance de tir

Selon nos informations, le feu a pris pendant une séance de tir d'entraînement en pleine nature. Un centre opérationnel départemental a été activé en préfecture pendant près de quatre heures. Ce dispositif qui sert pour les gestion de crise rassemble des représentants des secours et des services de l'Etat. Cet incendie n'a pas fait de blessé. Les pompiers et les gendarmes devaient continuer à effectuer une surveillance pendant la nuit.