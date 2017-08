Incendie dans le Cap-Corse : "Éteindre le feu au plus vite"

Une course contre la montre est engagée pour les pompiers qui travaillent et travailleront cette semaine sur le feu qui, dans le Cap-Corse, a détruit 2.000 hectares de végétation. Ils veulent venir à bout de ce chantier colossal avant le nouveau coup de vent prévu en fin de semaine.

Pas de répit pour les pompiers engagés dans le Cap-Corse. Après avoir lutté durant des heures contre les flammes, souvent dans des conditions particulièrement difficiles, notamment au cœur de la nuit, les voilà désormais engagés dans une course contre la montre. 300 soldats du feu travaillent et travailleront toute la semaine pour traiter les points chauds persistants et les lisières. « Un travail de forçat » indique Lucien Rossini, l’un de ces pompiers. « On essaye de faire au plus vite en espérant que le vent ne se lèvera pas de nouveau, et nous évitera un nouveau désastre. Il faut traiter tous les points chauds, sans exception ».

Ne rien oublier en route. D’autant que les prévisions météo annoncent un nouveau coup de vent pour la fin de la semaine. Il faut donc travailler vite et bien. Et tout le monde participe à cette opération colossale. Y compris la population qui prête main-forte aux sapeurs-pompiers. « Nous sommes venus donner un coup de main pour ouvrir des chemins et accéder aux zones à éteindre » précise Olivier Bardin, agriculteur à Sisco. « C’est un travail de fourmis, avec des milliers de reprises en différents endroits. Là il y en a encore pour quelques jours. Et c’est la partie du travail que l’on ne voit jamais ».

Dans le Cap-Corse, tout est donc mis en œuvre pour régler cet incendie au plus vite. D’autant qu’un nouveau coup de vent est attendu en fin de semaine.

2000 hectares de végétation sont partis en fumée en l'espace de quelques heures © Radio France - Maxime Becmeur

Un homme mis en examen et écroué

L'homme interpellé vendredi soir et soupçonné d'être à l'origine de cinq feux dans la région de Bastia a été mis en examen et écroué.

Son signalement avait été donné par plusieurs habitants des quartiers sud de la ville. Depuis vendredi, il était en garde à vue au commissariat. Dimanche, il a été mis en examen pour "destruction volontaire par incendie de bois et de forêts pouvant causer des dommages aux personnes âgées dans des conditions extrêmes". Les enquêteurs le soupçonnent d'être à l'origine des feux d'Agliani, de l'Arinella, de Paese Novu, Suerta et Teghime. Il a été incarcéré à la maison d’arrêt de Borgo.