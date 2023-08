Incendie dans le centre historique d'Albi : l'intervention des pompiers va prendre du temps

De la fumée s'échappe encore de l'immeuble touché par un incendie ce dimanche 13 août en fin de journée, dans le centre historique d'Albi (Tarn) . Ce feu n'a heureusement pas fait de victimes, mais de gros dégâts matériels, dans plusieurs autres bâtiments situés rue de la Grand-Côté et rue d'Engueysse. Une trentaine de pompiers sont restés mobilisés ce lundi, une dizaine de véhicules, dont un quart des pompiers tarnais spécialisés dans le sauvetage/déblaiement. L'intervention va prendre du temps, le bâtiment épicentre du feu menace de s'effondrer.

Eviter l'effondrement

Les pompiers avait une double mission ce lundi : éteindre le feu. Car au lendemain du sinistre, celui-ci n'est pas complètement éteint. De la fumée s'échappe encore du bâtiment. A l'intérieur, le feu couve sous les gravats. Mais pour poursuivre l'intervention, il faut sécuriser la zone. Des pompiers spécialisés dans le sauvetage/déblaiement ont donc été appelés en renfort. Pour mener des actions, délicates, qui prennent du temps.

Les pompiers spécialisés dans le sauvetage/déblaiement revêtent tous la même tenue. © Radio France - Lise Dussaut

La mairie a pris un arrêté de péril

Après cet incendie, une quinzaine de personnes ont dû être relogées d'après le premier adjoint de la mairie. Solution trouvée dans l'urgence, ces familles sont pour l'instant hébergées dans trois hôtels du centre-ville. Une réunion s'est tenue ce lundi après-midi entre le CCAS (Centre communal d'action sociale) et le bailleur social, détenteur de plusieurs immeubles sinistrés, Tarn Habitat. Ils devaient discuter de solutions d'hébergements plus pérennes.

Dans le détail, l'arrête de péril concerne les numéros 2 et 4 pour la rue de la Grand-Côté, les 1, 3 et 5 pour celle d'Engueysse. De plus, ce lundi soir, les habitants d'un autre immeuble voisin ne peuvent pas dormir chez eux à cause des fumées.

Une enquête est en cours pour tenter de comprendre d'où est parti l'incendie. Ce lundi, les pompiers n'avaient aucune idée de l'origine du feu. Quand le premier véhicule est arrivé, tout le dernier étage était déjà en flammes.

Les immeubles touchés par l'incendie, vus depuis la cour intérieure. © Radio France - Lise Dussaut