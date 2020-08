Incendie dans le centre-ville de Chambéry ce mercredi soir

Une odeur de brûlé dans l'air. Un nuage de fumée perçu dans tout le centre de Chambéry, et tout de suite une inquiétude.

Il était 21 heures quand des enfants ont aperçu, au moment de se brosser les dents, des flammes juste en face de leur appartement, au quatrième étage. Incendie place de la Grenette au cœur de Chambéry vers 21 heures.

Le témoignage des enfants et des mamans qui ont eu très peur Copier

Le secteur est très sensible, le risque de propagation immense. D'importants secours ont donc été déployés. Une quarantaine de pompiers, sept véhicules d'incendie.

Le feu a été maîtrisé vers 22 heures.

Les pompiers ont bataillé pendant une heure avec le brasier au quatrième étage. © Radio France - Christophe Van Veen

Il n'y a pas de victime. Le feu éteint est sous surveillance toute la nuit.

"J'ai cru qu'il y allait avoir des morts"

Une vingtaine de personnes ont été évacuées. Elles ont regagné leur domicile vers minuit. Les deux gamins Hacid et Zaïd qui ont vu les premiers les flammes sont choqués. "J'ai cru qu'il y allait y avoir des morts. Je tremble encore." dit l'un des deux. L'autre est plus costaud : "Moi j'ai une énergie positive. On a foncé par l'escalier dans la fumée. Je savais qu'on allait s'en sortir." Leur maman a du mal à se contenir : "Je n'ai jamais vu des flammes comme ça."

On ne connaît pas les cause du sinistre. Les policiers sur place ont recueilli de nombreux témoignages pour tenter de découvrir ce qui a pu provoquer un sinistre aussi violent.