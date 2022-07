Incendies dans le Gard : "Les jours à venir vont être très compliqués" prédisent les sapeurs-pompiers

Ce jeudi 7 juillet, plusieurs incendies se sont déclarés dans le Gard à Générac, St-Laurent-d'Aigouze, Arpaillargues, Bessèges ou encore Bordezac. En fin d'après-midi, le feu le plus important se situait à Génerac où au moins 150 hectares de végétation basse et de pins ont brûlé à Générac. Quelque 120 pompiers étaient toujours mobilisés. Lors de cette intervention, un pompier a été légèrement blessé et évacué vers un hôpital.

Sur France Bleu Gard Lozèrele, le commandant Tanguy Salgues, officier de permanence des sapeurs-pompiers du Gard parle d'une "situation départementale extrêmement critique, parceque outre le feu de Générac, plusieurs départs de feu importants ont eu lieu dans l'après-midi, dont un qui s'est déclaré vers 17h sur la commune de Bordezac dans le nord du département du Gard, qui va malheureusement faire de nombreux hectares de végétation brûlé puisque c'est un feu qui est actuellement en évolution extrêmement défavorable".

Concernant le feu de Générac, "les pompiers vont rester toute la nuit en surveillance parce que les conditions météorologiques ne s'annoncent pas favorables pour ces prochains jours". Si la situation évolue favorablement sur un des flancs de l'incendie, un autre flanc est toujours actif explique le commandant Salgues et "le vent nous met en grande difficulté, les conditions météorologiques sont extrêmes avec ce mistral".

"Ça va être extrêmement difficile, les feux vont se succéder, la fatigue va arriver pour nos hommes, donc nous nous apprétons à vivre des jours très difficiles".

Des renforts attendus

À 18h, plus de 350 sapeurs-pompiers du Gard étaient engagés pour lutter contre les différents incendies en cours, "et nous attendons des renforts des autres départements du pourtour méditéranéen et même des colonnes de renfort venues du Nord de la France [...] puisque les jours suivants vont être compliqués [...] Le feu de Générac et en bonne voie, la plupart des feux sont maîtrisés, mais celui de Bordezac va prendre beaucoup d'énergie et beaucoup de potentiel humain [...] Il est probable que plusieurs centaines d'hectares soient impactés par ce feu". Outre les moyens aériens de la Sécurité civile, des Canadair ou des Dash, et de l'hélicoptère bombardier d'eau du département du Gard.

Le commandant Tanguy Salgues ne pouvait dire à 18h si des habitations étaient menacées ou des personnes évacuées suite à l'incendie de Bordezac, mais il prédit des jours difficiles à venir : "Ça va être extrêmement difficile, les feux vont se succéder, la fatigue va arriver pour nos hommes, donc nous nous apprétons à vivre des jours très difficiles".

"Le vent joue un peu le rôle de sèche-cheveux et le moindre départ de feu peut se transformer en catastrophe."

Les conditions météorologiques compliquent le travail des sapeurs-pompiers."Le vent est un facteur aggravant qui se cumule à une sécheresse qui dure depuis plusieurs semaines avec une température chaude, le vent joue un peu le rôle de sèche-cheveux et le moindre départ de feu peut se transformer en catastrophe" détaille le commandant Tanguy Salgues.

Adopter des gestes de bon sens

L'officier de permanence des sapeurs-pompiers du Gard appelle la population à ne pas se rendre dans les endroits où les feux font rage pour ne pas entraver l'action des secours, pour ne pas gêner la circulation. Il demande aussi d'adopter des gestes de bon sens : ne pas se balader en forêt, ne pas faire de travaux qui peuvent générer des étincelles, ne pas allumer de feu ou jeter sa cigarette par la fenêtre.

Le commandant Tanguy Salgues rappelle que 90% des feux sont d'origine humaine.