Celui que l'on avait présenté comme l'incendiaire du quartier des Halles à Tours a finalement été relaxé. Le tribunal correctionnel a rendu son jugement ce jeudi. L'homme avait comparu le 6 décembre 2017 pour une série d'incendies de voitures et de caves, survenue en plein centre-ville entre le 9 aout et le 10 septembre dernier (en tout, 12 voitures détruites, 3 caves et un compteur électrique incendiés). Une affaire qui avait fait grand bruit à l'époque, et provoqué l'émoi dans le quartier.

Il y avait peut-être d’autres personnes sur place. D’autres pistes à exploiter – L’avocate du prévenu

Cet homme avait reconnu les faits en garde à vue, mais à la barre, il était ensuite revenu sur ses aveux. La justice l'a donc relaxé ce jeudi, la présidente du tribunal reconnaissant bien des "coïncidences troublantes" mais aucune preuve formelle. Il faut dire qu'il n'y a eu aucun témoignage, aucune expertise des véhicules incendiés.

Maitre Camille Delalande, l'avocate du prévenu, forcément satisfaite de ce jugement. Pour elle, il y avait dès l’audience et même avant, des problématiques de preuves qui étaient importantes. On a donc un jugement qui est conforme à ce qu’on attendait, la relaxe.

Un appel des parties civiles n'est bien sûr pas exclu dans ce dossier.