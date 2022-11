Incendie dans le sous-sol d'une résidence messine : deux semaines sans eau ni chauffage pour les habitants

La double peine, pour les habitants des résidences Central Park, anciennement brasserie Amos, rue Mangin à Metz. Il y a deux semaines, dans la nuit du 26 au 27 octobre, un homme a mis le feu à plusieurs voitures dans le sous-sol de cette résidence, pour se venger de son ex-compagne. Mais depuis, les habitants, locataires ou propriétaires, sont privés d'eau chaude, de chauffage et même pour certains de sanitaires.

Canalisations fondues

La chaleur des flammes a fait fondre les canalisations en plastique. Résultat : plus d'électricité ni d'eau dans la centaine de logements concernés. Si le courant a vite été rétabli, Bastien, sa compagne et leur enfant en bas âge, vivent depuis deux semaines sans eau chaude ni chauffage : "On a de la chance, les parents de ma compagne et notre nounou nous ont prêté des chauffages d'appoint. Mais la température est descendue jusqu'à 13-15 degrés".

"Sans eau, on ne vit plus"

Pire, dans la résidence d'à côté, là où a eu lieu l'incendie : plus possible d'aller aux toilettes ou de faire tourner une machine. François perd patience : "On nous a mis des toilettes de chantier dans la cour, on s'est débrouillés pour acheter des bidons d'eau... Mais c'est très compliqué. Sans eau, on ne vit plus". De nombreux résidents ont profité des vacances pour passer quelques jours ailleurs, mais avec la rentrée scolaire ou la reprise du travail, ce lundi sans signe d'amélioration a été éprouvant.

Plusieurs fois, ces derniers jours, les habitants ont cru à un retour à la normale. Mais il y a eu plusieurs déconvenues. "On a déjà tenté de rétablir l'eau samedi", explique Jérémy Poulat, en charge du syndic de copropriété à l'agence Dumur. "Mais trois nouvelles fuites sont apparues sur le réseau", dues aux impuretés qui se sont accumulées dans les canalisations. Il faut dire que le chantier a été particulièrement compliqué, au vu de l'ampleur des dégâts : essentiellement en sous-sol, et dans des locaux souillés et peu éclairés.

Une remise en service est espérée ce mardi, sauf nouvelle mauvaise surprise.