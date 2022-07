Incendie dans le Sud-Ardèche : "si le feu saute, il y aura une progression très rapide" prévient le préfet

L'incendie parti de Lussas mercredi matin se rapproche du village de Voguë, dans le sud de l'Ardèche. Plus de 900 hectares ont brûlé, le préfet de l'Ardèche, Thierry Devimeux, fait le point à 18 heures sur les enjeux de la soirée, face à l'incendie, qui n'est toujours pas fixé.

L'incendie est parti de Lussas ce mercredi matin. Sans doute volontaire, c'est le pire incendie depuis vingt ans en Ardèche. En une après-midi, les flammes ont parcourus 15 km et 900 hectares ont déjà été brûlés dans cette moitié sud de l'Ardèche. Et la saison, ni la météo n'aident les secours mobilisés constate le préfet de l'Ardèche, Thierry Devimeux, à Voguë, où il s'est rendu ce mercredi après-midi : "Malheureusement, nous avons une situation de sécheresse importante, de fortes chaleurs, un sol très sec et puis du vent du nord, le feu a progressé très vite, a pris de l'ampleur et a progressé très vite d'ici, à Lussas, en direction de Voguë où il n'est toujours pas fixé. Au plus fort, il y a eu jusqu'à six avions et ils continuent à tourner pour nous aider" a déclaré le préfet lors d'un point avec la presse.

À 18 heures, le "feu n'est toujours pas fixé. Il menace toujours et il se rapproche du village de Voguë" a ajouté le préfet. "L'enjeu tactique, ça va être de tout faire pour que le feu soit bloqué avant le village de Voguë et qu'il ne saute pas la rivière Ardèche, parce que de l'autre côté, plus au sud, nous avons de nouveau de grandes forêts de garrigue. Si le feu saute, il y aura une progression très importante et très rapide"

À Voguë, le village et le château ont été évacués en fin de journée, les habitants et touristes ont été dirigés vers Lanas. D'après la préfecture, on ne déplore pour l'instant aucun blessé.