Incendie dans le Sud de la France : les pompiers de retour après une semaine passée dans l'Aude

C'est tous les ans la même chose, les pompiers du sud de la france, confrontés à un risque "feu de forêt" important, reçoivent le soutien de leurs collègues venus de régions moins exposées. A ce titre, 20 soldats du feu du SDIS de la Manche ont rejoint vendredi 31 juillet, une colonne composée de pompiers des départements de la Loire-Atlantique, d'Ile-et-Vilaine et du Morbihan. Tous ensemble, ils ont rejoint le département de l'Aude d'où ils pouvaient être opérationnels sur toute la partie Ouest de l'arc méditerranéen.

Intervenir vite pour limiter l'ampleur des incendies

"Nous n'avons pas été mobilisés sur le violent incendie de Martigues", précise le lieutenant Cédric Mercier, responsable du détachement manchois. "En revanche, nous sommes intervenus dès lundi dernier sur un important incendie dans le secteur de Carcassonne". Ce jour-là, le vent attisait les flammes qui se sont déclarées dans une pinède à la végétation très sèche. "Nos collègues du SDIS de l'Aude avaient en mémoire un incendie dans le même secteur qui avait dégénéré ravageant finalement quelque 1000 hectares l'an dernier. Ils ont voulu intervenir vite et fort pour éviter que le feu prenne la même ampleur. C'est dans ce cadre qu'ils ont fait appel à nous", poursuit celui qui dans la Manche, commande le centre de secours des Pieux.

Les 4 camions citernes acheminés par les Manchois sont donc entrés dans le dispositif qui a mobilisé durant 24 heures quelque 200 hommes soutenus par 7 avions bombardiers d'eau."Nous sommes parvenus à limiter le sinistre à 20 hectares", se félicite Cédric Mercier.

Les pompiers de la Manche sont descendus dans l'Aude avec 4 camions-citerne, un 4x4 et un fourgon logistique. © Radio France - SDIS 50

Une expérience formatrice

Pour le lieutenant manchois, ces missions "feux de forêts" dans le Sud de la France sont normales. "C'est le principe de solidarité entre les collègues sapeurs-pompiers. Nos amis du Sud viennent nous prêter main forte en cas de tempêtes ou d'inondations hivernales, on vient leur donner un coup de main durant la période estivale critique quant au risque incendie". Une solidarité qui permet aussi de se "frotter" à des situations délicates peu communes dans la région et qui sont formatrices. "Cela crée du lien entre nous lorsqu'on se bat durant 24 heures contre un feu. Et puis nous nous entraînons toute l'année et ce type d'interventions nous permet de vérifier la qualité de notre préparation. Enfin, l'expérience emmagasinait pourra nous servir dans la Manche!" Si le département n'est pas comparable au Sud de la France, les incendies de landes ne sont pas rares en été dans la Manche.