Incendie dans le Var : 12 000 personnes évacuées dans la nuit à Bormes-les-Mimosas

Dans le Var, un incendie a détruit 800 hectares de végétation. 12 000 personnes ont été évacuées dans la nuit de mardi à mercredi à Bormes-les-Mimosas.

Dans la nuit de mardi à mercredi, 12 000 personnes ont été évacuées à Bormes-les-Mimosas dans le Var . Selon la préfecture du Var, l'incendie a déjà détruit 800 hectares de végétation, à cause d'une propagation violente des flammes due au vent. Plus de 600 pompiers sont désormais mobilisés dont des renforts venus des Alpes-maritimes, de la zone Est, de Marseille et de l'Ardèche.

Le feu s'est déclaré mardi soir vers 22h dans un dépôt de caravanes à La Londe-les-Maures et a progressé vers le Cap Bénat. Il s'est rapidement propagé vers Bormes-les-Mimosas, situé quelques kilomètres plus loin. "Le côté virulent du feu se trouve désormais au Cap Bénat. Les évacuations [...] ont suivi la progression du feu. C'est une zone habitée qui double ou triple sa population l'été", selon les pompiers du Var

Une maison détruite à Cabasson

Les flammes, attisées par un vent violent, ont menacé de nombreux campings, des villages de vacances et des habitations. Une maison a été détruite dans le hameau de Cabasson, à Bormes-les-Mimosas. Quatre trackers sont attendus en renfort.