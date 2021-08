Incendie dans le Var : le feu n'est pas fixé pour le moment

Les pompiers sont toujours mobilisés ce mercredi 18 août matin pour tenter de fixer le plus gros incendie de l'été en France, dans l'arrière pays de Saint-Tropez où le vent est enfin retombé. D'après le dernier bilan, le feu a parcouru 6 700 hectares et a brûlé 4 000 hectares. Relativement épargnée par les feux qui ont fait rage dans plusieurs pays méditerranéens, la France connaît un de ses plus importants incendies de l'été, le plus violent dans la région depuis 20 ans. Le feu dans le Var progresse désormais moins vite car le vent a diminué cette nuit.

L'essentiel

L'incendie s'est déclaré lundi vers 17h45 en bordure de l'autoroute A57. Le feu a ravagé 6.700 hectares de végétation dans le Var et brûlé 4 000 hectares. La moitié de la réserve naturelle de la plaine des Maures est dévastée.

dans le Var et brûlé 4 000 hectares. La moitié de la réserve naturelle de la plaine des Maures est dévastée. 7 000 personnes ont passé une nouvelle nuit hors de chez elles. Des habitants des communes touchées mais aussi des touristes français et étrangers. Au total 10.000 personnes ont été évacuées par les gendarmes de plusieurs campings et quartiers d'habitations de La Môle, La Croix-Valmer, Grimaud et Gassin.

par les gendarmes de plusieurs campings et quartiers d'habitations de La Môle, La Croix-Valmer, Grimaud et Gassin. D'après le dernier bilan, trois personnes sont légèrement blessées et 19 ont été incommodées par les fumées.

Le suivi de la journée

05h45 - Le feu n'est pas fixé ce mercredi matin. En revanche, le feu progresse moins vite qu'hier car le vent a diminué.

04h00 - La Préfecture du Var rappelle aux évacués qu'ils ne doivent pas regagner leur domicile ni leur lieu de vacances. Il est préférable de rester à l'abri dans les salles mises à disposition par les communes.