Incendies dans le Var : une trentaine de pompiers alsaciens partis en renfort

Plusieurs milliers de personnes sont évacuées ce mardi 17 août dans le Var pour échapper aux flammes qui ravagent le nord de Saint-Tropez. Des pompiers de toute la France sont venus porter main forte aux soldats du feu du Var, et notamment des pompiers alsaciens. Au total, 750 pompiers sont sur place ce mardi, plus de 5.000 hectares de végétation sont partis en fumée.

Au total, près d'une trentaine de pompiers alsaciens ont pris la direction du sud de la France dans la nuit de lundi à mardi. Douze pompiers ont quitté le Haut-Rhin, équipés de quatre véhicules.

Une centaine d'habitations évacuées

Plusieurs milliers d'habitants et de vacanciers ont dû être évacués, notamment six camping et une centaine de maisons. Le bilan pour l'instant fait état de trois blessés légers et 19 personnes intoxiquées par les fumées.

Une quinzaine de soldats du feu bas-rhinois ont également rejoins le sud de la France dans la nuit de mardi à mercredi.

