Incendie dans le Var : la Marne et les Ardennes envoient une dizaine de pompiers en soutien

L'incendie mortel qui sévit depuis lundi soir dans le département du Var et qui a parcouru 7.000 hectares dans le massif des Maures, continue de progresser à cause du vent et de la chaleur. Près de 1.200 pompiers sont sur le terrain et ils vont bénéficier dès ce jeudi d'une aide supplémentaire venue de la Marne et des Ardennes.

14 sapeurs-pompiers mobilisés

La zone de défense et de sécurité Est envoie 37 sapeurs-pompiers, dont 5 du SDIS des Ardennes et 9 du SDIS de la Marne. Ils seront chargés d'assurer les missions courantes de leurs collègues varois, mobilisés sur l'incendie depuis trois jours.

