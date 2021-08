Incendie dans le Var : le feu est "fixé" mais encore "très loin d'être éteint"

Environ 800 pompiers luttent toujours contre les flammes dans le massif des Maures, dans le Var, ce samedi. L'incendie, qui s'est déclenché lundi soir en bordure de l'autoroute A57, a parcouru plus de 8.100 hectares, en a brûlé 7.100 et a fait deux morts et 26 blessés. Il est désormais "fixé" mais le risque de reprises est important, notamment en raison du vent annoncé.

"Ce week-end est à très haut risque", indique la préfecture dans un communiqué. Tous les massifs forestiers du Var sont en risque très sévère d'incendie et sont interdits d’accès.

"Une course contre la montre" pour éviter les reprises du feu

D'importants moyens sont donc encore engagés, notamment à Gonfaron où "la mobilisation se poursuit pour sécuriser le chantier du feu tout en libérant des équipes pour intervenir sur d’autres incendies qui se déclareraient. 800 pompiers avec 140 engins travaillent sur les lisières, à la périphérie du feu pour éviter toute reprise quand le vent se lèvera". Plusieurs dizaines de kilomètres ont déjà été traitées. "C’est désormais une course contre la montre qui se joue, souligne la préfecture. Deux Dash sont employés sur des largages pour établir des barrières de retardant ; les deux hélicoptères bombardiers d’eau du département se tiennent prêts à décoller à toute apparition de fumée suspecte."

Invité ce samedi sur franceinfo, le capitaine Olivier Pécot, porte-parole des sapeurs-pompiers du Var, a indiqué que ce traitement des lisières est "un travail colossal" qui prendra plusieurs jours. "Le feu est encore très loin d'être éteint", alerte-t-il.

Six routes toujours fermées à la circulation

Six axes routiers sont encore fermés à la circulation ce samedi, indique la préfecture.

La RD 75 entre les Mayons et La Garde-Freinet

La RD 558 entre Le Cannet des Maures et La Garde-Freinet

Le RD 14 à Grimaud

La RD 2048 à Grimaud

La RD 48 entre Vidauban et La Garde-Freinet

La RD 74 entre Vidauban et le col de Vignon sur la commune de La Garde-Freinet

Ce feu est le plus important de France cette année et le plus violent dans la région depuis 20 ans. Il a brûlé 7.100 hectares de forêt, de vignes et de garrigues, dévastant notamment près de la moitié de la Réserve nationale naturelle de la plaine des Maures, un havre de biodiversité.