Incendie dans le Var : le feu est moins violent, mais toujours pas fixé ce jeudi

L'incendie dans dans le massif des Maures est moins violent, mais toujours en cours ce jeudi 19 août au matin. Le dernier bilan fait état de plus de 7.000 hectares de végétation partis en fumée. Les moyens aériens reprennent du service dans la matinée, 1.200 pompiers sont toujours mobilisés.

Dans le Var, le feu n'est toujours pas fixé ce jeudi 19 août. Les pompiers sont toujours mobilisés sur le terrain pour lutter contre les flammes alors que 7.000 hectares ont été parcourus. "Le feu est moins violent et sa progression est ralentie, mais les risques de reprise sont toujours présents" indiquait la préfecture du Var à 7h30.

Les pompiers espèrent éteindre l'incendie dans la journée

Quelque 1.200 pompiers venus de 13 départements sont toujours mobilisés ce jeudi matin pour lutter contre ce gigantesque incendie. Les moyens aériens ont repris leur rotation au petit matin après une nuit plutôt favorable avec moins de vent et des températures plus fraiches.

Les pompiers sont restés mobilisés toute la nuit et ont réussi à stabiliser la situation, mais il faut rester prudent selon Alexandre Jouassard, porte parole de la Sécurité civile : "Il y a quelques centaines d'hectares qui ont été parcourus mais qui ne sont pas brûlés entièrement. Il faut rester prudent mais nous avons une journée qui est normalement est une bonne fenêtre pour améliorer la situation sur zone."

Cet incendie a fait deux morts, deux personnes retrouvées décédées dans un hameau de Grimaud. Il s'agit du propriétaire de la maison et de la locataire venue passer des vacances dans le Var. On compte également 19 personnes intoxiquées par les fumées et sept pompiers légèrement blessés lors de l'intervention.

Les consignes à la population restent les mêmes : les personnes évacuées doivent rester dans les salles mises à leur disposition par les communes et ne pas regagner leur domicile ou leur lieu de vacances.