Incendie dans le Var : les pompiers de la Loire en renfort face aux flammes jusque dimanche

Après avoir stationné dans les Bouches du Rhône, les pompiers ligérien sont depuis jeudi dans le Var pour affronter l'incendie dont l'origine pourrait être un mégot de cigarette. 7000 hectares sont déjà partis en fumée et ce soutien n'est pas de trop pour affronter ce mégafeu, alors qu'au total 1100 hommes sont mobilisés.

Les pompiers de la Loire sont habitués à apporter leur soutien dans le Sud de la France. Chaque été des hommes sont toujours prêts à partir sur des missions courtes sur des événements plus graves que d'habitude. Et justement ce feu dans le Var est hors norme explique le commandant Philippe Robert qui dirige les pompiers ligériens sur place : "quand on arrive sur les lieux ce qui marque c'est l'ampleur du sinistre. Aux dires des collègues qui étaient sur place avant nous c'est aussi la rapidité de déplacement du feu, supérieure à la moyenne".

"Pas des vents aussi soutenus chez nous"

L'enjeu pour les pompiers de la Loire envoyés en renfort, c'est notamment de s'adapter à un terrain différent. "On n'a pas pas forcément la végétation que l'on peut retrouver dans le sud. Les essences de pins propagent l'incendie beaucoup plus rapidement. Sur le vent, même si chez nous il y en a de plus en plus, on n'a quand même pas des vents aussi soutenus et aussi réguliers qu'ici" explique Philippe Robert. Et naturellement, pendant que lui et la trentaine de pompiers sont dans le Sud, ils ne sont pas dans la Loire. Pas d'inquiétude selon lui s'il devait y avoir un événement important dans le département : "aujourd'hui on est largement en capacité, avec les moyens humains et matériels, de répondre à toute sollicitation qu'on pourrait avoir dans le département. le niveau de sécurité n'y est pas abaissé".

La mission de l'équipe de pompiers ligériens dans le sud prendra fin ce samedi soir, pour un retour à la caserne dimanche matin.