Le gigantesque incendie du Var est maîtrisé et ce mardi à 13 heures les dernières routes coupées ont pu rouvrir.

Incendie dans le Var : les six routes fermées sont à nouveau ouvertes

Il restait six routes coupées suite à l'incendie dans le massif des Maures

Une semaine après le terrible incendie qui a ravagé plus de 7.000 hectares, il ne reste plus aucune route fermée. Les six routes départementales encore fermées depuis l'incendie du massif des Maures ont pu rouvrir à 13h ce mardi, annonce la préfecture du Var dans un communiqué.

RD 75 (Les Mayons - La Garde-Freinet)

RD 558 (Le Cannet-des-Maures - La Garde-Freinet)

RD 14 (Grimaud - Collobrières)

RD 2048 (Grimaud)

RD 48 (Vidauban - La Garde-Freinet)

RD 74 (Vidauban - La Garde-Freinet

Elles étaient jusqu’à présent coupées à la circulation pour permettre aux véhicules de secours d’accéder au chantier du feu de Gonfaron. La situation continue de s'améliorer. Le sinistre est totalement stoppé, mais encore complètement éteint. Il faut plusieurs jours encore. 400 pompiers restent positionnés sur le secteur. Les pompiers comptent sur l'aide de la météo où quelques orages et averses sont annoncés ce mardi par Météo France sur le Var.