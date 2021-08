Incendie dans le Var : un appel à la solidarité pour un domaine viticole qui a tout perdu à La Garde-Freinet

Le bilan est lourd dans le Var après le gigantesque incendie qui a brulé plus de 7.100 hectares. Le domaine de Théolier à La Garde-Freinet lance une cagnotte pour se relever : 70% de la vigne a brûlé. Le hangar agricole et une grande partie du matériel sont partis en fumée.

La famille Pianetti est désespérée et lance un appel à la solidarité. L'incendie qui touche le département du Var depuis plus d'une semaine a détruit son domaine viticole. Il ne reste plus grand chose du domaine de Théolier à La Garde-Freinet, 70% de la vigne a brulé, le hangar agricole et une grande partie du matériel sont partis en fumée. Sur le site de la cagnotte, la famille raconte le cauchemar : "Les flammes ont ravagé, les unes après les autres, les parcelles que nous avions plantées. Alors que les pompiers étaient débordés, Pierre-Alain a dû se battre seul pendant 48h, d’abord avec un extincteur en vain puis avec le pulvérisateur d’eau du tracteur pour essayer de sauver nos vignes".

Et c'est à ce moment là que la famille notamment la fille, Emma, a cru perdre son papa "il est revenu dans la maison mais les vitres ont explosé, il a fallu qu'il sorte le plus vite possible mais son téléphone était défaillant, il ne pouvait plus appeler. Il m'a juste envoyé un message "tout brûle sois forte", raconte la jeune fille la voix tremblante, qui a trouvé le courage d'appeler les pompiers qui ont réussi à sauver Pierre-Alain.

Une vie sauvée mais sur le domaine le constat est lourd d'autant plus que le matériel agricole parti en feu et les parcelles n'étaient pas assurées. Les dégâts sont estimés à 70.000 euros. Une somme importante que la famille espère atteindre grâce à la cagnotte.

Nous lançons cette cagnotte pour financer la replantation des parcelles de vigne, le remplacement du matériel perdu et la création de bassins pour qu’en cas de nouvel incendie, nous puissions faire face au feu. Toute aide est la bienvenue, à n’importe quel montant

Ce mardi matin 22.672,14 euros ont déjà été récoltés, sur son site internet la famille détaille les dépenses qui seront nécessaires pour relance son activité : 19.600 euros pour les achats des nouveaux plants, 12.000 euros main d’œuvre (planteurs, ouvriers agricoles pour nous aider à préparer les parcelles avant la plantation), 15.000 euros pour l'achat du matériel de protection des jeunes plants (tuteurs, manchons, paillage), 8.000 euros pour le remplacement du matériel agricole détruit (épareuse, remorques, broyeur, matériel divers), 13.000 euros pour la création de trois bassins d’eau de réserve incendie. Ce qui fait un total de 67.600 euros au minimum précise la famille.