Incendie dans le Var : le feu toujours en cours, un poste d'urgence médico-psychologique ouvert aux victimes

Le mégafeu du Massif des Maures est toujours en cours ce vendredi matin. Mille pompiers sont toujours sur le terrain pour lutter contre cet incendie qui a parcouru plus de 8.000 hectares. Une course contre la montre est engagée avec la reprise du vent annoncée pour l'après-midi.

L'incendie qui a parcouru plus de 8.000 hectares et a fait deux victimes et une vingtaine de blessés dans le Var est toujours en cours ce vendredi 20 août. Plus de 1.000 pompiers sont mobilisés pour la quatrième journée consécutive et luttent contre les flammes avec 250 engins. Les soldats du feu traitent aussi les lisières avant la reprise du vent annoncée dans l'après-midi

Les moyens aériens ont repris leurs rotations au petit matin. Depuis le début de l'incendie lundi, les avions et bombardiers d'eau ont effectué 1.679 largages dont 410 pour la seule journée de jeudi.

Soutien aux victimes et orientation vers des centres médico-psychologiques de proximité

Un poste d'urgence médico-psychologique vient d'ouvrir ce vendredi pour répondre aux besoins des victimes de l'incendie Vous pouvez le joindre au 06.08.24.46.66 tous les jours de 8h à 18h. Ce poste d'urgence permet d'apporter rapidement un soutien aux victimes de l'incendie et de les orienter en cas de besoins plus importants vers des centres médico-psychologiques du secteur.

Une enquête pour déterminer les causes de l'incendie

La gendarmerie du Var lance un appel à témoins pour pour déterminer les circonstances du départ de l'incendie. Si vous avez la moindre informations sur ce qu'il s'est passé à Gonfaron lundi en fin d'après-midi en bordure de l'A57, vous pouvez contacter la gendarmerie de Draguignan. Cet appel à témoins a lieu dans le cadre de l'enquête judiciaire en cours dirigée par le parquet du tribunal judiciaire de Draguignan, précise la gendarmerie.

Routes bloquées, coupures d'électricité

Huit routes sont toujours coupées à la circulation : les RD33 (Le Luc - Les Mayons), RD75 (entre carrefour RD33/RD75 et La Garde-Freinet), RD558 (Le Cannet-des-Maures - La Garde-Freinet), RD14 (Grimaud) et RD2048 (Grimaud). Seule la RD98 est rouverte à la circulation depuis jeudi.

Certaines communes sont touchées aussi par des coupures d'électricité. Jeudi soir, 150 foyers étaient toujours privés d'électricité sur les communes de la Garde-Freinet, Cogolin et Le Cannet-des-Maures. Les travaux reprennent dans la matinée ce vendredi matin.

