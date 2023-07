Incendie dans les Albères : le feu est maîtrisé, trois hectares partis en fumée à Villelongue-dels-Monts

Il a fallu réagir vite. En fin d'après-midi les sapeurs-pompiers des Pyrénées-Orientales sont alertés pour un feu de broussailles sur la commune de Villelongue-dels-Monts, dans les Albères (Pyrénées-Orientales). De suite 131 sapeurs sont mobilisés ainsi qu'un DASH, l'hélicoptère bombardier départemental et deux hélicoptères lourds d'une capacité de 4000 litres chacun. En moins de deux heures, le feu était maitrisé.

Plus de soixante pompiers restent en surveillance

Seuls trois hectares ont brûlé. Un faible bilan au vu de la tramontane qui soufflait ce samedi entre 55 et 70 klm/h et l'état de crise sécheresse maintenue sur le département. Actuellement le feu est maîtrisé, mais plus de soixante pompiers restent sur place pour éteindre les dernières fumeroles et maintenir une surveillance de la zone pour le reste de la soirée.