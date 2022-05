VIDEO : Incendie dans les anciens locaux de Canal + à Issy-les-Moulineaux

Un incendie s’est déclaré ce mardi après-midi dans les anciens locaux de Canal+. Le feu s'est propagé dans la partie haute de cet immeuble en travaux et il a été maitrisé en 1h30. On ne connait pas encore les causes de cet incendie.

Un incendie s’est déclaré ce mardi après-midi dans les anciens locaux de Canal+ à Issy-les-Moulineaux, actuellement en travaux. Quatre lances à incendie ont été déployées et une cinquantaine de pompiers a été mobilisée pour stopper ce feu.

Selon les pompiers de Paris, le feu a été maîtrisé vers 17h et il s'est propagé dans la partie haute de cet immeuble en travaux et a atteint la toiture. La ville d'Issy-les-Moulineaux indique que "la rue Camille Desmoulins est fermée à la circulation entre Rouget de Lisle et esplanade du Foncet". Il est encore trop tôt pour déterminer les causes de cet incendie, précisent les pompiers. Et on ne sait pas pour l'instant si l'immeuble était occupé au moment de l'incendie.