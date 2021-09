Incendie dans les caves d'un immeuble à Belfort : 13 locataires incommodés par les fumées

Nuit agitée pour une trentaine d'habitants d'un immeuble de Belfort, quartier des Résidences. Mardi 31 août au soir, vers 21h, un feu s'est déclenché dans une des caves de l'immeuble, où étaient stockés des encombrants, avant de se propager aux autres caves. Les fumées sont ensuite montée dans les parties communes, notamment les cages d'escalier. La trentaine d'habitants de l'immeuble a été évacuée.

Deux enfants placés sous oxygène

Parmi eux, 13 ont été incommodés par les fumées, dont deux transportés à l'hôpital pour des examens complémentaires.

Deux enfants de 3 et 5 ans ont été placés sous oxygène sur place, durant une heure, car leur taux de dioxyde de carbone dans le sang était un peu élevé.

Le feu, violent, a mobilisé 44 pompiers. Il en sont rapidement venus à bout, mais sont restés jusqu'à plus de 2 heures du matin pour venir en aide et surveiller les habitants. Une enquête est ouverte pour comprendre les causes de l'incendie.