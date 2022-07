Incendie dans les Cévennes : "Ce n'est pas un engin agricole qui a mis le feu", Jean Rampon sous-préfet d'Alès

Alors que l'incendie qui a déjà détruit 650 hectares de végétaux dans le nord du Gard, dans le secteur de Bordezac et Bessèges, est toujours sous surveillance, on sait déjà que les pompiers vont devoir le surveiller pendant encore plusieurs jours. Le sous-préfet d'Alès, Jean Rampon appelle les citoyens à avoir dans les prochains jours "des comportements responsables vis-à-vis de ce risque de feu de forêt. On le dit, on le répète : 'ne jetez pas vos mégots de cigarettes'. C'est aussi simple que ça : 90% des départs de feux de forêt sont d'origine humaine".

Concernant les causes de cet incendie dans les Cévennes, le sous-préfet d'Alès l'assure : "Ce n'est pas un engin agricole qui a mis le feu. Jean Rampon ajoute : "On ira voir après quelle est l'origine de ce feu, ici, à Bordezac, en bordure de piste."

"On ira voir après quelle est l'origine de ce feu, ici, à Bordezac, en bordure de piste. Ce n'est pas un engin agricole qui a mis le feu." Le sous-préfet d'Alès, Jean Rampon, sur France Bleu Gard Lozère

"C'est une enquête tout à fait officielle, insiste-t-il. Avec la participation de la gendarmerie, des pompiers, de l'Office national des forêts. Ils vont déterminer de manière très scientifique l'origine du feu."

Jean Rampon, sous-préfet d'Alès, sur France Bleu Gard Lozère : "Ce n'est pas un engin agricole qui a mis le feu", Copier