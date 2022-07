Incendie dans les Cévennes : le confinement des habitants de Bordezac levé, les pompiers "plutôt rassurés"

Après plus de 24h de combat contre un incendie gigantesque qui a ravagé au moins 600 hectares de forêt dans les Cévennes Gardoises, l'espoir renaît ce vendredi soir sur ce secteur. Le confinement des habitants de Bordezac est levé. Et le dispositif est allégé : 150 pompiers, essentiellement de l'Hérault et des Bouches-du-Rhône, quittent le secteur Il reste quand même 550 pompiers sur place pour la nuit. "Le périmètre -même si on a dit que le feu n'était pas totalement fixé- évolue peu, explique ce vendredi soir sur France Bleu Gard Lozère le Lieutenant-Colonel Laurent Joseph, commandant des opérations de secours SDIS 30. Les reprises se font souvent à l'intérieur du périmètre, dans des grandes zones restées vertes mais qui pourraient représenter une menace, si le feu prenait de l'ampleur, pour déborder le périmètre et menacer des habitations. C'est ce contre toi nous avons lutté pendant la journée, avec succès".

"On est plutôt rassuré de la situation (..) On surveille maintenant. Même s'il ne se passe rien, on est là. Et si jamais on voit dans la nuit quelque chose qui repart, on est tout de suite là pour arrêter" Lieutenant-Colonel Laurent Joseph, commandant des opérations de secours SDIS 30, sur France Bleu Gard Lozère